Un corpo senza vita è stato trovato questa mattina nel fiume Astichello, nel comune di Vicenza. Il ritrovamento è stato segnalato da un passante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Al momento non sono state rese note le cause del decesso o l’identità della persona. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze del ritrovamento.

VICENZA - Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, nel fiume Astichello, nel comune di Vicenza. A notare il corpo è stato un passante che, giunto all'altezza di via Mora, ha fatto la tragica scoperta e ha subito lanciato l'allarme ai soccorsi. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la Prima partenza della sede centrale e la squadra dei sommozzatori, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono presenti anche le autorità competenti, che provvederanno agli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cadavere trovato nel fiume Astichello: l'allarme lanciato da un passante

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