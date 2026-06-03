Pantigliate allarme per un’auto ribaltata nel canale | trovato morto un uomo nell’abitacolo

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nell’abitacolo di un’auto ribaltata in un canale a Pantigliate. L’allarme è stato dato intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, era all’interno dell’auto capovolta. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie e non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell’incidente.