Pantigliate allarme per un’auto ribaltata nel canale | trovato morto un uomo nell’abitacolo
Un uomo è stato trovato morto nell’abitacolo di un’auto ribaltata in un canale a Pantigliate. L’allarme è stato dato intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, era all’interno dell’auto capovolta. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie e non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell’incidente.
Pantigliate (Milano),3 giugno 2026 – Allarme alle forze dell’ordine, oggi verso le 12.30, a Pantigliate, nel Milanese. Dopo aver notato la presenza di un'autovettura ribaltata all'interno di un canale, nella zona di Cascina Nuova, un cittadino ha chiamato i carabinieri. Una volta giunti sul posto, i militari hanno avviato i primi accertamenti identificando il mezzo come un’Alfa Romeo Giulia risultata rubata nella notte precedente nel territorio di Rodano, nel Milanese. Le operazioni di recupero del veicolo sono state eseguite dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre l’auto dall’acqua. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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