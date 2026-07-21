Buoni pasto scuola | il CNDDU propone un fondo nazionale per ATA e docenti

Il CNDDU ha proposto la creazione di un fondo nazionale dedicato ai buoni pasto per insegnanti e personale ATA. La proposta mira a garantire un intervento più ampio rispetto alle misure attuali, che si concentrano solo sul personale ATA con più di sei ore di servizio. La discussione sui buoni pasto scuola continua a essere al centro delle attività sindacali, senza indicazioni immediate su eventuali modifiche legislative.

Il tema dei buoni pasto scuola torna al centro del dibattito. Il CNDDU propone un intervento organico, oltre la lettura limitata al solo personale ATA con più di sei ore. Aperture pomeridiane, tempo pieno, laboratori e scrutini trattengono negli istituti amministrativi e docenti. Serve una regola uguale ovunque.Buoni pasto scuola, cosa dice oggi la leggeLa pausa e il buono sono due cose diverse. L'articolo 8 del decreto legislativo 662003 prevede che, superate le sei ore giornaliere, il lavoratore abbia un intervallo di riposo, con durata affidata alla contrattazione collettiva. Senza regole specifiche l'intervallo non scende sotto i dieci minuti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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