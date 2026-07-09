Nella scuola di Modena, ci sono più di 1.200 posti vacanti tra insegnanti e personale ATA per il prossimo anno scolastico. La carenza riguarda sia docenti che il personale amministrativo e di supporto. La situazione rappresenta un problema rilevante per il funzionamento delle attività scolastiche. Il Comitato Nazionale per il Diritto allo Studio e all'Istruzione ha presentato alcune proposte per cercare di trattenere il personale in ruolo.

La scuola Modena vive un'emergenza senza precedenti. Per il prossimo anno scolastico mancano all'appello oltre 1.200 posti tra docenti e personale ATA. Non si tratta solo di un problema di reclutamento: il caro vita rende difficile lavorare in un territorio dove gli stipendi non tengono il passo con affitti e spese quotidiane.Scuola Modena, oltre 1.200 posti da coprireIl Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) lancia l'allarme sulla situazione modenese. In vista del nuovo anno scolastico restano scoperti più di 1.200 posti tra insegnanti e personale ATA. Dietro questi numeri non c'è una semplice carenza di candidati, ma un progressivo squilibrio economico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Scuola Modena: le proposte del CNDDU per trattenere docenti e personale ATA in ruolo

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