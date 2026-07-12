Buoni pasto negati a 1 milione di docenti e Ata la battaglia di Anief per l’equità nel pubblico impiego | Non sono figli di un dio minore

Mentre un insegnante su tre consuma il pranzo in piedi davanti al distributore automatico o rinuncia al pasto per mancanza di tempo, impiegati e dirigenti di altri ministeri godono di un benefit che vale in media 1.500 euro annui pro capite. È questo il paradosso che Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha messo nero su bianco alla vigilia della XII Scuola estiva del giovane sindacato autonomo, in programma a Terrasini dal 16 al 21 luglio. “I lavoratori della scuola non sono figli di un dio minore – attacca Pacifico – hanno le stesse responsabilità, i medesimi doveri e quindi anche uguali diritti rispetto agli altri dipendenti pubblici”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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