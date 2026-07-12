Buoni pasto negati a 1 milione di docenti e Ata la battaglia di Anief per l’equità nel pubblico impiego | Non sono figli di un dio minore
Un milione di docenti e personale Ata non ricevono i buoni pasto, a differenza di altri dipendenti pubblici che beneficiano di un’agevolazione con un valore medio di circa 1 euro. Un insegnante su tre mangia in piedi davanti a un distributore automatico o salta il pasto per carenza di tempo. La denuncia arriva da un sindacato che chiede un’uguaglianza nel trattamento tra diverse categorie di lavoratori pubblici.
Mentre un insegnante su tre consuma il pranzo in piedi davanti al distributore automatico o rinuncia al pasto per mancanza di tempo, impiegati e dirigenti di altri ministeri godono di un benefit che vale in media 1.500 euro annui pro capite. È questo il paradosso che Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha messo nero su bianco alla vigilia della XII Scuola estiva del giovane sindacato autonomo, in programma a Terrasini dal 16 al 21 luglio. “I lavoratori della scuola non sono figli di un dio minore – attacca Pacifico – hanno le stesse responsabilità, i medesimi doveri e quindi anche uguali diritti rispetto agli altri dipendenti pubblici”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In my past life, I was a simp who died without earning her love. short drama
Notizie e thread social correlati
Buoni pasto negati, precari pagati meno: Pacifico (Anief) “punge” il Governo. Ecco cosa chiede per firmare il rinnovo contratto scuola [VIDEO]Il sindacato Anief critica il governo per il mancato riconoscimento di buoni pasto e per il pagamento inferiore ai precari rispetto al personale...
Buoni pasto nel contratto scuola, il confronto resta aperto: Anief rilancia la richiestaIl confronto sulla possibilità di estendere i buoni pasto al personale scolastico prosegue.
Temi più discussi: Buoni pasto negati ai medici, il Tribunale condanna ASREM: Regolamento aziendale illegittimo; Varca le porte del carcere a quasi 99 anni: è il detenuto più anziano di sempre – Ecco dove; Buoni pasto negati ai medici, il Tribunale dà ragione a un dirigente del San Timoteo: Asrem condannata al risarcimento; Buoni pasto Negati in Smart Working: Così la PA Allontana gli Statali dal Lavoro da Remoto.
Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso di un dirigente medico del San Timoteo, rappresentato e difeso dall'avvocato Damiano, riconoscendogli con la sentenza il diritto ai buoni pasto e condannando l'Azienda Sanitaria al risarcimento facebook
I buoni pasto non sono un diritto automatico dei dipendenti pubblici, la sentenzaLa questione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici è tornata al centro dell’attenzione con una recente decisione della magistratura che avrà un sicuro impatto pratico su enti locali e lavoratori ... quifinanza.it
Buoni pasto, possibili 440 euro all’anno in più per lavoratore: l'esenzione dalle tasse arriva a 10 euro. Cosa cambia e per chiQuest’anno è entrata in vigore una modifica importante per i buoni pasto in Italia: la soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici è stata elevata da 8 a 10 euro al giorno. Il ... ilmattino.it