Buoni pasto per insegnanti e ATA la proposta del CNDDU | Fondo da 230 milioni per chi supera le 6 ore di lavoro

Il CNDDU propone un fondo di 230 milioni di euro destinato ai docenti e al personale ATA che superano le sei ore di lavoro giornaliere. La proposta mira a riconoscere le giornate lavorative prolungate, oltre alle attività di fotocopie e supplenze. Attualmente, il personale scolastico affronta quotidianamente orari che superano il limite antimeridiano, con un incremento delle responsabilità e delle ore lavorative complessive.

Non solo fotocopie e ore di supplenza. Nelle scuole, il personale docente e ATA si trova ormai a fronteggiare giornate lavorative che sforano abbondantemente l'orario antimeridiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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