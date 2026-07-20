Alessandro Buongiorno ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico al ginocchio destro. Attraverso i social, il calciatore ha scritto di essere determinato a tornare più forte e ha rivolto un messaggio ai tifosi del Napoli, promettendo di superare il momento difficile. Nessuna altra informazione sulle tempistiche di recupero o dettagli medici è stata fornita.

Tempo di lettura: 2 minuti Alessandro Buongiorno rompe il silenzio dopo la notizia dell’intervento chirurgico al ginocchio destro e affida ai social un messaggio carico di emozione e determinazione, rivolgendosi ai tifosi del Napoli. Il difensore azzurro non nasconde l’amarezza per lo stop che lo costringerà a restare lontano dai campi per un periodo di tempo. “ Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto”, scrive. Buongiorno racconta anche il momento di sconforto vissuto dopo aver appreso la notizia dell’infortunio: “ Quando è arrivata questa notizia ho... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Buongiorno ai tifosi del Napoli: “Adda passà ‘a nuttata, tornerò più forte”

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