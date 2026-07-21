Buon compleanno Beppe Grillo Francesco Corda Daniela Goggi…
Tra i nomi menzionati, Beppe Grillo, Francesco Corda e Daniela Goggi sono stati celebrati con un messaggio di buon compleanno. La lista include anche Claudio Rendina, John Negroponte, Giuliano Salis, Pierpaolo Vargiu e Alessandro, senza ulteriori dettagli sulle occasioni o le motivazioni. La comunicazione si limita a formulare gli auguri, senza aggiungere informazioni su attività o eventi correlati.
Buon compleanno Beppe Grillo, Francesco Corda, Daniela Goggi, Claudio Rendina, John Negroponte, Giuliano Salis, Pierpaolo Vargiu, Alessandro Bergonzoni, Rossana Casale, Rosi Mauro, Isabella Bertolini, Santino Spinelli, Massimo Murru, Andrea Gervasoni, Audrey Alloh, Federico Turrini, Andrea di Fulvio, Massimiliano Prandi, Pierlorenzo Buzzelli, Matteo Fallucca, Jacopo Salvetti. Oggi 21 luglio compiono gli anni: Francesco Corda, giornalista; Giovanni Bianco, prefetto; Nello Orlandi, ex calciatore, allenatore; Giacomo Gambetti, critico cinema; Piero Battara, ex calciatore; Giampiero Calloni, ex calciatore; Francesco Gioia, arcivescovo; Giancarlo Parodi, organista; Claudio Rendina, scrittore, poeta, giornalista; John Negroponte, politico, diplomatico; Franco Laner, architetto; Grazia Letizia Veronese, paroliera, compositrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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