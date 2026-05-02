Buon compleanno David Suchet David Beckham Beppe Dossena
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui attori, calciatori e politici. Tra loro, un attore noto per aver interpretato il detective Poirot, un ex calciatore molto conosciuto a livello internazionale, e un politico che ha ricoperto incarichi di rilievo nel suo paese. Si aggiungono altre figure di spicco, tra cui un calciatore e un ex primo ministro francese. Ognuno di loro compie gli anni in questa giornata.
Inoltre, compiono gli anni: Adriano Tessarollo, vescovo; Roberto Dovesi, chimico; Giuseppe Perletto, ex ciclista; Felice Bodei, pittore; Paolo Franchi, giornalista; Alberta Ferretti, stilista; Roberto Cappello, pianista; Carola Mangiarotti, ex schermitrice; Vito Zagarrio, storico, regista; Paola Folzini, cantante; Bianca Rossi, ex cestista; Stefano Colagrande, attore; Stefano Micocci, scrittore; Walter Sabatini, ex calciatore, allenatore, ex d.s. Roma; Donatella Versace, stilista; Walter Calloni, batterista; Paola Frassinetti, politica; Marco Buticchi, scrittore; Dore Misuraca, politico; Beppe Dossena, ex calciatore, allenatore, dirigente,...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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