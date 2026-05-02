Buon compleanno David Suchet David Beckham Beppe Dossena

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui attori, calciatori e politici. Tra loro, un attore noto per aver interpretato il detective Poirot, un ex calciatore molto conosciuto a livello internazionale, e un politico che ha ricoperto incarichi di rilievo nel suo paese. Si aggiungono altre figure di spicco, tra cui un calciatore e un ex primo ministro francese. Ognuno di loro compie gli anni in questa giornata.