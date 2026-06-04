Buon compleanno Edoardo Pittalis Francesco Birocchi…

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Buon compleanno Edoardo Pittalis, Francesco Birocchi, Lorenzo Insigne, Angelina Jolie, Bar Refaeli, Antoine, Deborah Compagnoni, Pif, Stefano Pessina, Franco Prodi, Maria Canins, Eva Klotz, Marco Risi, Mariolina Sattanino, Walter Novellino, Vincenzo Novari, Luciano Pizzetti, Marcello Pittella, Cecilia Bartoli, Francesco dell’Anno, Elisabetta Trenta, Rolando Ravello,  Nikka Costa, Marco Carparelli, Alessandro Roja, Elisa Cella, Angelo Gigli, Leonardo Tumiotto,  Lavinia Santucci, Amedeo Tonelli, Juan Iturbe, Andrea Ariaudo, Elia Violi, Giovanni Maistri, Daniele Mazzone, Giulia Pisani, Martina Valcepina,  Sami Panico. Oggi 4 giugno compiono gli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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