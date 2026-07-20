Una donna ha sparato e ucciso un uomo trovatosi sotto il letto della figlia in un appartamento a Memphis. La donna ha riferito di aver chiesto chi fosse in casa, poi ha sparato. La polizia è intervenuta poco dopo e ha trovato il corpo dell’uomo. L’accusa è di omicidio volontario. La donna ha dichiarato di aver agito per difesa. L’indagine è in corso.

“Chi c’è in casa mia?”, poi uno sparo. Poco dopo, la polizia accorsa presso il blocco 3000 di Travis Road a Memphis, nel Tennessee, si è ritrovata di fronte allo scenario di un omicidio. Il corpo di un uomo, Rodderius Morton, giaceva di fronte all’ingresso dell’abitazione di Kendra Scott, 36 anni, con una ferita da arma da fuoco sulla nuca. Agli agenti la donna ha raccontato di aver fatto ciò che avrebbe dovuto fare, in quanto avrebbe sorpreso la vittima in compagnia della figlia minorenne. La 36enne è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado. Madre 36enne arrestata per omicidio Uomo ucciso a Memphis, una prima ricostruzione L'avvocato di Kendra Scott: "Incubo per ogni genitore" Madre 36enne arrestata per omicidio I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 16 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre spara e uccide un uomo trovato sotto il letto della figlia a Memphis, accusa di omicidio: "Dovevo farlo"

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Lucca, uccide moglie e figlio nel cortile di casa - 1mattina News 25/06/2026

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