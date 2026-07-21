Bryony Daniels, amica di università di William e Kate, si è sposata indossando un abito completamente dorato. Non ci sono conferme sulla presenza dei principi di Galles al matrimonio, anche se si può ipotizzare un loro coinvolgimento, dato il forte legame di amicizia tra Daniels e la coppia, nato tra i banchi della scuola. La cerimonia si è svolta in un contesto privato, senza dettagli pubblicamente divulgati.

Non sappiamo se alle nozze fossero presenti anche i principi di Galles, ma possiamo (solo) ipotizzarlo visto il profondo legame di amicizia tra i tre nato e cresciuto tra i banchi della St. Andrews, e il ruolo determinante che la sposa ha avuto nei primi tempi della storia d'amore di William e Kate. Come riportano Hello! e Tatler, infatti, Byrony, all'epoca, si faceva vedere spesso in compagnia del principe William, compreso il famoso défilé dell'università per il quale sfilò anche Kate, tanto da far credere agli osservatori reali e alla stampa che tra loro ci fosse del tenero, alimentando volutamente il gossip su una presunta storia d'amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bryony Daniels, l'amica di università di William e Kate che ha contribuito alla loro unione, si è sposata. Con un abito tutto d'oro

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