Oggi è stato riferito che Kate Middleton ha indossato un abito che William le aveva chiesto di non indossare. L’evento si è svolto in un ambiente pubblico, dove la duchessa ha scelto un outfit diverso da quello consigliato. La scelta ha attirato attenzione, anche se non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro la richiesta di William. Kate si è presentata con un abito che ha suscitato reazioni miste tra i presenti.

Oggi siamo abituati a vederla muoversi con regale disinvoltura tra i saloni di Reali e i prati verdi di Wimbledon, avvolta nell’eleganza senza tempo di cappotti sartoriali firmati Alexander McQueen o nelle fluttuanti creazioni di Jenny Packham. La Principessa del Galles ha elevato il vestirsi a una vera e propria forma d’arte diplomatica, con cui è solita omaggiare i Paesi ospitanti durante i tour Reali e di far registrare il “tutto esaurito” a ogni sua apparizione pubblica, un fenomeno globale quasi riconosciuto come “effetto Kate”. Eppure, l’Olimpo dello stile reale non è stato conquistato senza qualche memorabile, e privatissimo, passo falso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, l’abito imbarazzante che William le aveva chiesto di non indossare

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