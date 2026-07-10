Kate Middleton ha partecipato a una partita di polo indossando un abito a scacchi. Durante l’evento, ha fatto un gesto rivolto a William. In passato, aveva rivelato di essere allergica ai cavalli, una caratteristica che la differenzia dalla regina Camilla, che invece ha un legame più diretto con gli animali equini. La partecipazione si è svolta senza ulteriori dettagli sul comportamento o sul contesto.

In pochi lo ricordano, ma Kate Middleton è allergica ai cavalli. Lo ha raccontato lei stessa in passato, e questa è una peculiarità che la diversifica dalla nuora, la regina Camilla. Eppure, oggi, la Principessa del Galles era lì, a bordo campo del Guards Polo Club di Windsor, sotto un sole da record, per assistere alla partita di beneficenza del marito. La DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 ha visto il Principe William in sella, e lei sugli spalti, sorridente, con un abito a scacchi che ha già conquistato il racconto fashion della giornata. Il gesto, però, viene prima del vestito: presentarsi a un torneo equestre quando i cavalli sono l’ultima cosa che il tuo sistema immunitario vorrebbe frequentare è una dichiarazione d’amore in piena regola. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton alla partita di polo con l’abito a scacchi, il gesto per William

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Kate Middleton trooping the colour 2026 new fashion

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