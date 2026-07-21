Brugherio | una montagna di soldi in auto scatta la denuncia

Notizia in breve

Sabato sera, intorno alle 23, un uomo è stato fermato a Brugherio mentre passeggiava senza documenti e con una busta contenente una grande quantità di denaro. L’individuo era appena uscito di prigione e si trovava in strada senza alcun documento di identità valido. La polizia ha sequestrato i soldi e ha avviato un’indagine per chiarire la provenienza del denaro e le circostanze dell’uscita dal carcere.