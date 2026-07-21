Brugherio | una montagna di soldi in auto scatta la denuncia
Sabato sera, intorno alle 23, un uomo è stato fermato a Brugherio mentre passeggiava senza documenti e con una busta contenente una grande quantità di denaro. L’individuo era appena uscito di prigione e si trovava in strada senza alcun documento di identità valido. La polizia ha sequestrato i soldi e ha avviato un’indagine per chiarire la provenienza del denaro e le circostanze dell’uscita dal carcere.
Brugherio, 21 luglio 2026 – Appena uscito di galera a spasso di notte senza documenti validi e con una busta piena di soldi. Tutto accade sabato intorno alle 23.45 circa, quando durante il servizio di controllo del territorio in via Temistocle, una pattuglia della polizia locale di Brugherio decide di controllare una Skoda Fabia. Alla guida del veicolo si trovava un cittadino di nazionalità marocchina, titolare di permesso di soggiorno rilasciato in Spagna. Fin qui tutto bene ma i problemi emergono quando gli agenti guardano la patente: l'automobilista era sprovvisto infatti di una valida patente di guida, in quanto esibiva esclusivamente quella marocchina scaduta e priva della prescritta traduzione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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