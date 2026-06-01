Viaggiava su un' auto di cui si era impossessato illegalmente scatta la denuncia

Durante un controllo di routine nel quartiere Sacca, una pattuglia della polizia locale di Modena ha fermato un’auto. L’automobile, risultata di proprietà di un’altra persona, era stata illegalmente sottratta. L’uomo al volante è stato denunciato per aver preso il veicolo senza autorizzazione. L’intervento è avvenuto mercoledì 27 maggio, nell’ambito di attività di presidio e verifica della viabilità nel quartiere.

Nella serata di mercoledì 27 maggio, nel corso delle consuete attività di presidio e controllo del territorio, una pattuglia della polizia locale di Modena è intervenuta nel quartiere Sacca durante un servizio di verifica della viabilità. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un veicolo in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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