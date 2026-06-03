Veroli minaccia un uomo per avere più soldi fingendosi armato Scatta la perquisizione e la denuncia

Notizia in breve

I Carabinieri di Veroli hanno deferito un uomo già noto alle forze dell’ordine per tentata estorsione. L’individuo avrebbe minacciato un uomo di origini rumene, fingendosi armato, per ottenere più soldi. Dopo un’operazione di perquisizione, è stata avviata un’indagine e presentata una denuncia.