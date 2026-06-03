Veroli minaccia un uomo per avere più soldi fingendosi armato Scatta la perquisizione e la denuncia
I Carabinieri di Veroli hanno deferito un uomo già noto alle forze dell’ordine per tentata estorsione. L’individuo avrebbe minacciato un uomo di origini rumene, fingendosi armato, per ottenere più soldi. Dopo un’operazione di perquisizione, è stata avviata un’indagine e presentata una denuncia.
Un'operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Veroli ha portato al deferimento di un cittadino del luogo, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un uomo di origini rumene residente in città.La lite per i lavori edili e la minaccia La vicenda è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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