Sei persone sono state denunciate per aver bruciato residui vegetali nonostante il divieto. I Carabinieri del Gruppo Forestale e i militari dell’Arma territoriale hanno intensificato i controlli in tutta la provincia, concentrandosi sulle zone a rischio incendi boschivi. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse violazioni delle norme contro l’abbruciamento di materiali vegetali. Le operazioni sono state svolte con l’obiettivo di prevenire incendi e tutelare le aree naturali.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, unitamente ai militari dell’Arma territoriale hanno intensificato i controlli sull’intero territorio provinciale per reprimere il diffuso fenomeno dell’abbruciamento dei residui vegetali in periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Nel corso dell’attività di controllo, i militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino e di Summonte, in sinergia con i Carabinieri delle Stazioni Territoriali, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino sei persone, che venivano sorprese mentre effettuavano l’abbruciamento dei residui vegetali derivanti da operazioni di pulizia e potatura dei fondi agricoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bruciavano residui vegetali nonostante il divieto: sei denunciati

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