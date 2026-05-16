Un incendio boschivo si è sviluppato in un'area di circa cinque ettari di terreni non coltivati e mille metri quadrati di bosco. L'incendio è stato causato da un individuo che aveva acceso un fuoco per bruciare residui vegetali; tuttavia, le fiamme si sono estese oltre il previsto. I carabinieri forestali hanno identificato e denunciato la persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.

Livorno, 16 maggio 2026 – Avrebbe acceso un fuoco per bruciare residui vegetali, ma le fiamme si sarebbero propagate fino a provocare un incendio boschivo che ha devastato circa cinque ettari di terreni incolti e mille metri quadrati di bosco. Per questo un uomo residente nella zona è stato denunciato dai carabinieri forestali del nucleo di Venturina con l’accusa di incendio boschivo colposo. L’episodio risale alla fine di aprile nel territorio comunale di Suvereto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe dato fuoco ad alcuni residui vegetali accumulati in un’area adiacente al bosco. Per cause riconducibili, secondo gli accertamenti, ad una probabile disattenzione, il rogo si sarebbe rapidamente esteso alla vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brucia residui vegetali, incendio devasta cinque ettari. Denunciato dai carabinieri forestali

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