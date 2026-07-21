Abbruciamento illecito di residui vegetali sei denunce in Irpinia

Da puntomagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sei persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali in Irpinia per l’abbruciamento illecito di residui vegetali. Durante controlli più frequenti sul territorio, sono stati individuati e segnalati comportamenti non conformi alla normativa ambientale. Le operazioni di vigilanza sono state rafforzate per contrastare questa pratica. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle denunce o sui soggetti coinvolti.

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Provincia di Avellino, raffica di controlli contro i roghi agricoli: sei persone denunciate dai Carabinieri Forestali. Intensificata l’attività di vigilanza sul territorio. Proseguono in tutta la provincia di Avellino i controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale, impegnati insieme ai militari dell’Arma territoriale nel contrasto all’abbruciamento illecito dei residui vegetali durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi. L’attività rientra nelle misure di prevenzione finalizzate alla tutela dell’ambiente e del patrimonio boschivo. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Sei persone denunciate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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