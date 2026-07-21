Il terzino del Borussia Dortmund è finito nel mirino di alcuni club della Premier League. Secondo fonti di mercato, Liverpool e Arsenal hanno mostrato interesse per il giocatore, che potrebbe lasciare la squadra tedesca. Le trattative sono ancora in fase iniziale e non ci sono state ufficializzazioni. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media specializzati in calciomercato.

2026-07-21 11:19:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Dopo aver perso Karim Adeyemi, Il Borussia Dortmund, che si appresta a raggiungere il Barcellona,??potrebbe ora affrontare la prospettiva della partenza di un altro giocatore della prima squadra. Secondo l’outlet inglese CaughtOffside, Daniel Svensson ha attirato l’interesse sia del Liverpool che dell’Arsenal. Entrambi i club della Premier League stanno cercando di rafforzare la propria rosa e hanno identificato il terzino sinistro svedese come un’opzione adatta. Svensson è arrivato al Dortmund in prestito dall’FC Nordsjælland nel febbraio 2025 e ha rapidamente convinto il club a rendere definitivo il trasferimento, con il BVB che ha pagato 6,5 milioni di euro alla squadra danese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Borussia Dortmund, Svensson attira l’interesse della Premier League mentre Liverpool e Arsenal prendono di mira il terzino

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