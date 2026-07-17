Julian Brandt lascia il Borussia Dortmund a zero euro. La Juventus aveva mostrato interesse, ma non ha fatto offerte ufficiali. Nel frattempo, diversi club della Premier League hanno già avviato trattative concrete per il centrocampista tedesco. La situazione è in evoluzione e il giocatore potrebbe trasferirsi nel prossimo mercato.

di Luca Fiore Julian Brandt lascia il Borussia Dortmund a parametro zero: la Juventus aveva fatto un tentativo, ma ci sono sondaggi importanti dalla Premier League. Il calciomercato internazionale si accende attorno a uno dei profili più interessanti in scadenza di contratto: si tratta di Julian Brandt, talentuoso trequartista tedesco attualmente in forza al Borussia Dortmund, si prepara a salutare la Bundesliga al termine della stagione. La sua situazione contrattuale lo rende un autentico affare a parametro zero, attirando inevitabilmente le attenzioni dei principali top club europei. Tuttavia, le ultime indiscrezioni delineano un futuro lontano dalla Germania e, con molta probabilità, anche dall’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - La Juventus aveva sondato Brandt! Il tedesco lascia il Borussia Dortmund a zero: interesse concreto dalla Premier League. La situazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Openda bocciato dalla Juventus, la società bianconera spinge per la sua cessione: interesse concreto dalla Premier League e dalla Ligue 1La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Openda, spingendo per la sua cessione.

Leggi anche: Milinkovic-Savic si allontana dalla Juventus: interesse dalla Premier per l’obiettivo bianconero. La situazione

Argomenti più discussi: Live calciomercato | Juve-Pellegrino e Como-Chalobah: due trattative in chiusura; Longari: Pellegrino-Juventus, prosegue l'interesse dei bianconeri per l'argentino; Kolo Muani si complica, la Juventus riapre le piste alternative: tutti i nomi sotto la lente; Calciomercato Milan-Alajbegovi? contatti in corso, Douè e Saelemakers che intreccio - Palhinha, il prezzo di Karetsas e Jashari... Indiscrezioni rossonere.