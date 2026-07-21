Borgo Laudato si’ ospita la mostra fotografica Uomo-Natura equilibri fragili

Fino alla fine di luglio, nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, si svolge la mostra fotografica “Uomo-Natura, equilibri fragili”. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia e dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, con il supporto del Borgo Laudato si’. La mostra presenta fotografie che illustrano il rapporto tra uomo e ambiente, evidenziando le delicatezze di questo equilibrio.

Fino alla fine di luglio il Borgo Laudato si' ospita nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo la mostra fotografica “Uomo-Natura, equilibri fragili”, promossa e organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, con il sostegno del Borgo Laudato si’. L'esposizione era stata inaugurata lo scorso 3 luglio con la conferenza “Custodire il Creato: conoscere per agire”, che si era tenuta dopo una visita guidata degli ospiti attraverso i giardini papali, alla scoperta del patrimonio artistico e naturale in essi custodito da secoli. La... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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