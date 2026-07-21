Borgo Laudato si’ ospita la mostra fotografica Uomo-Natura equilibri fragili

Da vaticannews.va 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Fino alla fine di luglio, nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, si svolge la mostra fotografica “Uomo-Natura, equilibri fragili”. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia e dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, con il supporto del Borgo Laudato si’. La mostra presenta fotografie che illustrano il rapporto tra uomo e ambiente, evidenziando le delicatezze di questo equilibrio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fino alla fine di luglio il Borgo Laudato si' ospita nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo la mostra fotografica “Uomo-Natura, equilibri fragili”, promossa e organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, con il sostegno del Borgo Laudato si’. L'esposizione era stata inaugurata lo scorso 3 luglio con la conferenza “Custodire il Creato: conoscere per agire”, che si era tenuta dopo una visita guidata degli ospiti attraverso i giardini papali, alla scoperta del patrimonio artistico e naturale in essi custodito da secoli. La... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

borgo laudato si8217 ospita la mostra fotografica uomo natura equilibri fragili
© Vaticannews.va - Borgo Laudato si’ ospita la mostra fotografica “Uomo-Natura, equilibri fragili”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Borgo Laudato si’, armonia tra uomo e natura che riflette la bellezza di DioNel borgo Laudato si’ si combina spiritualità, natura, storia, arte, lavoro e tecnologia in modo armonico.

Guerra e IA, al Borgo Laudato si' si riflette sul futuro della paceAl Borgo Laudato si', a Castel Gandolfo, si sta svolgendo un incontro di tre giorni con premi Nobel, esperti e rappresentanti delle grandi aziende...

Temi più discussi: Guerra e IA, al Borgo Laudato si' si riflette sul futuro della pace; Leone XIV, con le persone nel cuore anche d’estate; Tra IA e guerra nucleare, l’impegno delle religioni perché l'umanità prevalga; Sharon Stone super ospite a Castel Gandolfo: a Villa Aldobrandini la serata di gala con i premi Nobel e diplomatici.

borgo laudato borgo laudato si ospitaA pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudato si'Circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale, della Diocesi di Roma, sabato 11 luglio partecipano all’evento A pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudat ... acistampa.com

Borgo Laudato Si', dove le persone abbracciano gli alberi per riconnettersi con la naturaDon Stefano Cascio lei è stato scelto da Leone XIV per dirigere il Borgo Laudato Si’ e occuparsi a tempo pieno di economia sostenibile ed efficientamento energetico. Per diversi anni però ha fatto il ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web