Guerra e IA al Borgo Laudato si' si riflette sul futuro della pace
Al Borgo Laudato si', a Castel Gandolfo, si sta svolgendo un incontro di tre giorni con premi Nobel, esperti e rappresentanti delle grandi aziende tecnologiche. L’obiettivo è discutere sul futuro dell’intelligenza artificiale e le sue conseguenze sulla pace e la condizione umana. Sono stati affrontati temi legati allo sviluppo della tecnologia e alle possibili ripercussioni di un suo uso crescente in situazioni di conflitto.
Castel Gandolfo per tre giorni ospita il confronto di premi Nobel, esperti e rappresentanti delle Big tech sullo sviluppo dell'Intelligenza artificiale e le sue implicazioni sulla condizione umana. Giovedì in Campidoglio la firma della Dichiarazione che si propone di promuovere una visione della sicurezza internazionale fondata sulla cooperazione, sulla dignità umana, sullo sviluppo integrale. Il cardinale Tomasi: "Il linguaggio della deterrenza è tornato a dominare le relazioni internazionali" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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