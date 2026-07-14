Guerra e IA al Borgo Laudato si' si riflette sul futuro della pace

Notizia in breve

Al Borgo Laudato si', a Castel Gandolfo, si sta svolgendo un incontro di tre giorni con premi Nobel, esperti e rappresentanti delle grandi aziende tecnologiche. L’obiettivo è discutere sul futuro dell’intelligenza artificiale e le sue conseguenze sulla pace e la condizione umana. Sono stati affrontati temi legati allo sviluppo della tecnologia e alle possibili ripercussioni di un suo uso crescente in situazioni di conflitto.