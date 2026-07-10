Nel borgo Laudato si’ si combina spiritualità, natura, storia, arte, lavoro e tecnologia in modo armonico. Le case sono disposte lungo strade che si snodano tra verdi spazi e monumenti storici. Le attività locali si svolgono in laboratori artigianali e spazi dedicati alla tecnologia sostenibile. La comunità vive di incontri e scambi culturali, creando un ambiente di vicinanza e convivialità. La struttura del borgo mira a riflettere un’idea di equilibrio tra uomo e natura.

Una sintesi di straordinaria bellezza, dove spiritualità, natura, storia, arte, lavoro e tecnologia intendono coabitare in armonia. È questa in definitiva l’idea del “borgo” un luogo di vicinanza e prossimità conviviale. È il 5 settembre 2025 quando Leone XIV inaugura il Borgo Laudato si’, una realtà nata per essere un modello di sostenibilità ambientale e un esempio di economia circolare, ispirata dall’enciclica di Papa Francesco dedicata alla cura del creato e pubblicata nel 2015. Qui domani, 11 luglio, il Pontefice, che da domenica scorsa è a Castel Gandolfo per un periodo di riposo, pranzerà con duecento persone che vivono in condizioni di fragilità, fra loro 35 bambini, accompagnate dalla diocesi di Roma e da altre realtà caritative. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Borgo Laudato si’, armonia tra uomo e natura che riflette la bellezza di Dio

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