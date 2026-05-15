A Bologna, le modalità di pagamento della tassa sui rifiuti sono cambiate, con nuove istruzioni e bonus disponibili per i cittadini. La modifica riguarda le scadenze e le procedure, che non saranno più quelle adottate in passato. La nuova gestione si applica a partire da questa stagione, coinvolgendo tutti gli utenti del servizio. Le modifiche sono state comunicate mediante avvisi pubblici, con dettagli su come procedere e sui benefici previsti.

Bologna, 15 maggio 2026 – Novità nelle tempistiche del pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, a Bologna. Entro il mese di giugno 2026 il Comune invierà il prospetto di pagamento relativo al solo acconto della Tari per l’anno 2026, da versare entro la scadenza del 30 giugno. Mentre il prospetto di pagamento relativo al saldo sarà inviato entro il termine di scadenza del 2 dicembre. A differenza degli anni precedenti non si potrà dunque effettuare il pagamento in un'unica soluzione. Perché cambiano le tempistiche del pagamento della Tari. La novità è dovuta al fatto che quest'anno la Legge di Bilancio ha posticipato, dal 30 aprile al 31 luglio 2026, il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe Tari (atto che l’Amministrazione è tenuta ad adottare ogni anno anche a tariffe invariate). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tari, a Bologna la tassa sui rifiuti non si paga più come prima. Le istruzioni (e i bonus)

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