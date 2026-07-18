Bonus Tari 2026 al via lo sconto del 25% con i pagamenti di luglio | a chi spetta e come averlo

A partire da luglio, in molti Comuni italiani, si applica lo sconto del 25% sulla Tari 2026 per chi effettua i pagamenti entro questa data. Si tratta del bonus sociale rifiuti, un’agevolazione introdotta nel 2019 e resa operativa dal 2025. La misura riguarda i contribuenti che rispettano determinati requisiti e si applica ai pagamenti delle scadenze di luglio. Le modalità di accesso e i criteri di eleggibilità variano a seconda del Comune.

Con l’arrivo di luglio, in gran parte dei Comuni italiani scatta l’appuntamento con la Tari, la tassa sui rifiuti dovuta per il 2026. Questa scadenza segna anche il debutto operativo del bonus sociale rifiuti, l’agevolazione introdotta a livello normativo già nel 2019 ma diventata concretamente applicabile solo a partire dal 2025. Chi possiede i requisiti troverà lo sconto già inserito nel bollettino, senza dover presentare alcuna domanda specifica. Cos’è e a chi spetta. Il bonus consiste in una riduzione del 25% sull’importo della Tari (o della tariffa corrispettiva, dove prevista) ed è riservato ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, secondo gli stessi criteri già validi per i bonus sociali su luce, gas e acqua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Bonus TARI 2026 al via: sconto del 25%, ma lISEE da solo non basta

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Oggi ho ascoltato Lord Tariq & Peter Gunz - Make It Reign ed è stato un ascolto fantastico! Le strumentali erano ottime per me, le rime erano okay, il sequenziamento era preciso, nel complesso questo album sembrava davvero una giornata nel Bronx con Lord reddit

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