Bonus colonnine elettriche 2026 | come avere fino a 8mila euro

Da ilgiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bonus per le colonnine di ricarica elettrica prevede un rimborso dell’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione, fino a un massimo di 8.000 euro. La misura riguarda sia le installazioni private che condominiali e si applica anche nel 2026. Per accedere al contributo, è necessario rispettare specifici requisiti e seguire le procedure previste dalla normativa vigente. La richiesta può essere presentata tramite canali ufficiali dedicati alle agevolazioni fiscali.

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Il rimborso dell’80% delle spese sostenute per acquistare e installare le colonnine elettriche ad uso proprio o condominiale. Anche quest’anno è stato confermato il “Bonus colonnine domestiche”, agevolazione statale gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Invitalia per abbattere i costi di ricarica privata; l’agevolazione è rivolta alle cosiddette wallbox domestiche e condominiali e, pertanto, sia che si tratti del box di una villetta o del parcheggio condominiale, lo Stato copre gran parte delle spese di acquisto e installazione. In attesa dell’imminente apertura della piattaforma per le richieste, meglio prepararsi e conoscere le regole, i tetti massimi di spesa e i documenti da raccogliere fin da subito per non perdere i fondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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