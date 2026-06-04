Auto aziendale permessi e bonus di 8mila euro | da Beta a Quantyca le aziende che ti pagano per stare bene

Alcune aziende offrono fino a 8 mila euro di bonus, permessi e auto aziendali per il benessere dei dipendenti. Tra le imprese che adottano questa strategia ci sono realtà molto diverse tra loro, che investono in modo strutturato nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Si tratta di iniziative che prevedono anche benefit come auto aziendali e permessi speciali, con l’obiettivo di favorire il benessere e la soddisfazione del personale.

Sempre più aziende, anche molto diverse tra loro, stanno investendo in modo strutturato nel benessere delle persone. I numeri sono indicativi: il welfare può arrivare a pesare tra il 5 e il 10% del fatturato; i flexible benefit superano spesso i 2.000 euro annui per dipendente; i premi di. 🔗 Leggi su Today.it

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