Torna il bonus colonnine domestiche | come avere fino all’80% di rimborso

Il bonus per le colonnine di ricarica domestiche torna nel 2026, offrendo fino all’80% di rimborso. Il contributo riguarda l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per veicoli elettrici, destinato a persone fisiche e condomìni. La misura permette di coprire gran parte delle spese sostenute per dotarsi di punti di ricarica a casa. La richiesta può essere effettuata attraverso le modalità previste dalle normative vigenti.

Anche nel 2026 torna il bonus colonnine domestiche, il contributo per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni. Si tratta di un rimborso fino a 1.500 euro per tutti i lavori, comprese le spese per l’adeguamento dell’impianto, che può salire fino a 8mila euro per le colonnine condominiali. La misura è stata confermata fino al 31 marzo 2030 dal DPCM Automotive del 10 giugno 2026. Non c’è ancora una data per richiedere il bonus, ma bisogna attendere i provvedimenti attuativi e l’apertura dello sportello per presentare domanda. Come funziona il bonus. L’articolo 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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