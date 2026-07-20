Bologna Bonelli Avs | immagini angoscianti accertare la verità
Le immagini mostrate a Bologna raffigurano un uomo senza difese, che non mostrava segni di minaccia, e sono state descritte come angoscianti. La questione riguarda l’accertamento della verità su quanto accaduto, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di un’associazione. La discussione si concentra sulla necessità di chiarire i dettagli dell’episodio e di verificare cosa sia realmente successo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte.
Roma, 20 lug. (askanews) - "Le immagini che abbiamo visto a Bologna sono angoscianti: vedere un uomo inerme, che non rappresentava una minaccia di alcun tipo, essere gettato a terra, mentre chiedeva aiuto, e poi vederlo morire di fronte agli occhi non solo dei sanitari, ma all'insistenza di quei due agenti di polizia è un fatto che deve essere assolutamente accertato. Queste immagini in Italia non le vogliamo più vedere". Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, ha commentato la morte di Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, che ha perso la vita a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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