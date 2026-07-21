Bologna Meloni | Chi ha messo a ferro e fuoco la città e aggredito gli agenti cercava lo scontro non la verità

Da secoloditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con alcuni partecipanti che hanno provocato danni e aggredito gli agenti. La premier ha commentato l’episodio, affermando che chi ha cercato lo scontro e ha messo a ferro e fuoco la città non voleva cercare la verità. Ha inoltre sottolineato la necessità di verificare con rigore eventuali responsabilità riguardo al decesso di una persona.

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Giorgia Meloni è netta: “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine”. Con queste parole la premier interviene sui social network, all’indomani della manifestazione organizzata nella città Emiliana e che si è trasformata in una guerriglia urbana per mano degli antagonisti di sinistra, dei collettivi, dei centri sociali. Cercavano lo scontro non la verità. Attraverso i suoi canali... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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