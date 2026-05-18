Nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, a Modena, un uomo a bordo di una Citroën C3 ha percorso via Emilia Centro a grande velocità, muovendosi tra i passanti e zigzagando tra la gente. L’episodio si è verificato intorno alle 16:30, creando un momento di grande allarme nel centro cittadino. Testimoni hanno raccontato di aver visto persone fuggire in strada e di aver assistito a gesti di coraggio di chi ha cercato di bloccare o mettere in sicurezza i presenti.

Da un lato ci sono i volti degli eroi che hanno fermato e disarmato l’uomo: Luca Signorelli, gli egiziani Osama Shalaby e il figlio Mohamed, Fabrizio Gallanza; dall’altro c’è quello di Salim El Koudri, che ha fatto conoscere all’Italia un terrore che fino a sabato appariva lontano, relegato alle cronache buie di altri Paesi europei. (ANSA FOTO) – Notizie.com Un passo più indietro, sullo sfondo, ci sono le polemiche politiche che stanno toccando il governo da vicino. Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato di “revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque”. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Oltre lo scontro politico, il coraggio di chi ha sfidato la follia a Modena: volti, parole e verità della strage sfiorata in pieno centro

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BAMBINI DEL BOSCO: IL CORAGGIO DI TORNARE INDIETRO

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