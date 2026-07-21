L’avvocata di Fakir ha dichiarato a La7 che nel 2012 ha saldato tutti i debiti e da allora non ci sono state condanne né indagini. Ha aggiunto che non bisogna chiamarlo criminale. Fakir era stato temporaneamente ristretto dalle forze dell’ordine, ma secondo la sua avvocata, è un essere umano e questa è la cosa principale.

“ Abderrahim Fakir era un essere umano e questa è la cosa principale che conta. Era un essere umano che era nelle mani delle forze dell’ordine e quindi temporaneamente ristretto nella sua libertà personale. Però ci sono alcuni punti da chiarire”. Lo ha affermato questa mattina l’avvocata Barbara Spinelli, legale di Abderrahim Fakir, intervenendo a Omnibus, su La7. Spinelli, avvocata del Foro di Bologna esperta in diritto dell’immigrazione, protezione internazionale e diritti umani, ha parlato del 42enne, morto domenica 19 luglio durante un intervento di polizia al Pilastro di Bologna. La giurista ha spiegato che Fakir, nato in Marocco, viveva in Italia da quando era bambino e che, nonostante un permesso di soggiorno revocato, era regolarmente presente sul territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, l’avvocata di Fakir a La7: “Ha pagato i suoi debiti nel 2012, da allora nessuna condanna e indagine. Basta chiamarlo criminale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'avvocata di Fakir Abderrahim, morto a Bologna morto bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: «Aveva una paura immotivata di essere espulso»Fakir Abderrahim è morto a Bologna mentre veniva bloccato a terra e ammanettato dalla polizia.

Leggi anche: Abderrahim Fakir morto a Bologna, la cardiopatia e l’asma: l’indagine sulle cause del decesso

Temi più discussi: L’avvocata della vittima di Bologna: Era buono, giurerei che non ha aggredito i poliziotti; Caso Fakir, l'avvocata: Un uomo dal cuore buono, in regola; L’avvocato di Abderrahim Fakir ha criticato chi si è scontrato con la polizia a Bologna; L'avvocata di Fakir Abderrahim, morto a Bologna bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: Aveva una paura immotivata di essere espulso.

L’avvocata della vittima di Bologna: Era buono, giurerei che non ha aggredito i poliziotti x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

Bologna caso Abderrahim Fakir, l’avvocata Spinelli a Omnibus: Era un essere umano, false le accuse sui precedenti penaliLa legale dell’uomo fermato a Bologna difende il suo assistito: Momento di difficoltà sul lavoro, era preoccupato ... tg.la7.it

L’avvocata di Fakir morto a Bologna: Temeva di essere deportato. Fabio Anselmo assiste la famigliaBarbara Spinelli è l’avvocata che seguiva Fakir Abderrahim, morto a Bologna durante un controllo della Polizia: Aveva una paura che nasceva dal sentirsi ... fanpage.it