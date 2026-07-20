Abderrahim Fakir morto a Bologna la cardiopatia e l’asma | l’indagine sulle cause del decesso

Un uomo di 42 anni, marocchino, è deceduto a Bologna. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte, che si pensa possa essere legata a una cardiopatia e all’asma. I due poliziotti coinvolti nel caso sono ancora in servizio. La vicenda è al momento sotto indagine, senza ulteriori dettagli sui fatti o sulle circostanze del decesso.

I due poliziotti del caso di Abderrahim Fakir per ora restano in servizio. La procura ha ordinato l’autopsia sul corpo del 42enne marocchino morto a Bologna. Anche l’Ausl ha avviato un’indagine sul personale del 118 presente al Pilastro. Il sindaco Matteo Lepore ha invitato i cittadini a ritrovarsi oggi in piazza Nettuno alle 19, «per stare uniti e ritrovarci, per essere vicini alla comunità in un momento così doloroso». Intanto i suoi fratelli Katia e Mohamed ieri hanno urlato contro la polizia: «Ce lo avete ammazzato». Secondo loro il fratello era «un bonaccione. Non avrebbe fatto mai del male a nessuno». Abderrahim Fakir morto al Pilastro. Abderrahim Fakir era in Italia da quando aveva 7 anni, arrivato con la famiglia. 🔗 Leggi su Open.online

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