A Bologna, una manifestazione pacifica si è trasformata in scontri tra forze dell’ordine e partecipanti, con l’uso di idranti e lacrimogeni. Tra i presenti, anche la sorella di una persona deceduta, che ha avuto un malore. La nipote ha chiesto verità e giustizia, mentre la protesta si è evoluta in una guerriglia urbana. La manifestazione era stata indetta per chiedere chiarimenti sulla vicenda.

Un momento di raccoglimento per chiedere verità e giustizia, che sfocia in una vera e propria guerriglia. Alla manifestazione, inizialmente pacifica, hanno partecipato in tanti: cittadini, famiglie con bambini. Khadija, la sorella di Fakir, poco prima di prendere la parola sul palco, perde i sensi distrutta dal dolore. Piazza del Nettuno urla a una sola voce: «Giustizia». Sono i primi momenti del presidio in ricordo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un'operazione di polizia al Pilastro, organizzato dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Poi, la situazione si infiamma, partono gli insulti alla polizia da parte di collettivi, antagonisti e alcuni appartenenti alla comunità marocchina: «Assassini!», «Via lo scudo penale!». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Bologna, idranti e lacrimogeni in piazza. Malore per la sorella di Fakir. La nipote: «Verità e giustizia»

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