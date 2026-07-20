Gli agenti di polizia che hanno arrestato Abderahhim Fakir indossavano delle bodycam, che hanno registrato l’intervento. Oltre alle immagini riprese da chi si trovava sul balcone, ci saranno anche i video in soggettiva degli agenti. La richiesta dei sindacati di polizia è che il sindaco si assuma la responsabilità della gestione della piazza.

Gli agenti che hanno arrestato Abderahhim Fakir erano dotati di una bodycam quindi, oltre alle immagini registrate da chi si trovava affacciato al balcone in quel momento, ci saranno anche quelle in soggettiva degli agenti. Si tratta del primo caso così grosso in cui questo strumento trova piena applicazione per capire cosa sia realmente successo in quei minuti concitati. I sindacati della Polizia di Stato sono compatti nel chiedere che venga fatta un’indagine approfondita senza tralasciare nulla ma, soprattutto, chiedono che non vengano fatti sommari processi mediatici ai due agenti che sono intervenuti. Questo è il motivo per il quale ci sono aspre critiche nei confronti del sindaco di Bologna Matteo Lepore da parte dei sindacati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bologna, ora i sindacati di polizia chiedono rispetto: “Lepore si assuma la responsabilità della piazza”

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Polizia di Stato in sirena Bologna / police in syren

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