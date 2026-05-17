Lecco-Catania | guerriglia urbana attorno allo stadio diversi feriti
Nella serata prima della partita di playoff tra Lecco e Catania si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi nei pressi dello stadio, portando a diversi feriti. La polizia ha dispiegato forze per gestire la situazione e mantenere l’ordine nella zona. La tensione tra i supporter è aumentata nel corso del pomeriggio, con alcuni episodi di guerriglia urbana documentati da testimoni e filmati. La partita è prevista per le 20, ma le autorità sono ancora impegnate a valutare eventuali misure di sicurezza straordinarie.
Sale la tensione alla vigilia della sfida valida per i play-off tra Lecco e Catania che si disputerà alle 20.45 al Rigamonti Ceppi. Intorno alle 17.30 si sono verificati alcuni scontri violentissimi fra le opposte tifoserie nella zona antistante lo stadio.Stando alle prime informazioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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