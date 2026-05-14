Nel corso della conferenza stampa di apertura del Gran Premio di Catalogna, sesto evento del campionato mondiale di MotoGP 2026, il pilota ha espresso un atteggiamento deciso e concentrato. Ha ricordato le difficoltà incontrate l’anno precedente sulla stessa pista e ha menzionato in modo specifico il pilota spagnolo, senza fornire ulteriori dettagli. La sessione ha visto anche la partecipazione di altri protagonisti, mentre gli addetti ai lavori si preparano alle qualifiche e alle gare ufficiali.

Marco Bezzecchi si è presentato carico e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò andrà in scena una tappa di estrema importanza per l’intero campionato con il pilota romagnolo che sta dando il via ad un duello rovente con il compagno di scuderia Jorge Martin in direzione del titolo. Aprilia, a quanto pare, ha allestito una moto stellare in questo avvio di campionato e Marco Bezzecchi e Jorge Martin ne stanno approfittando. Il “Bezz”, infatti, comanda la classifica generale con 128 punti con una sola lunghezza di vantaggio proprio su “Martinator”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi non si sbilancia verso Barcellona: “L’anno scorso abbiamo sofferto su questa pista. Su Marquez…”

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