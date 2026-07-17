L’allenatore voleva mantenere Celik, ma il direttore sportivo ha deciso di cederlo. La Roma ha mostrato fastidio per questa decisione, interpretata come una vendetta dell’ex ds. La vicenda riguarda le scelte di mercato e le divergenze tra le parti coinvolte. Non si può stabilire se si tratti di una vendetta o di un’altra motivazione, ma la decisione ha suscitato reazioni di insofferenza all’interno del club.

È stata una vendetta o meno? Questo è difficile da dire o decifrare con esattezza. Di certo c’è che una piccola grande rivincita per Frederic Massara lo è stata di sicuro. Perché portare Zeki Celik alla Juventus è stato un colpo basso per la Roma, soprattutto perché la conferma del difensore turco era stata chiesta esplicitamente da Gian Piero Gasperini, il grande “nemico” lo scorso anno proprio di Massara. Ed allora, forse, nel chiudere Celik un po’ di gusto in più il nuovo chief football officer della Juventus l’avrà sicuramente provato. Già, ma come l’ha presa la Roma? È chiaro che a Trigoria non abbiano fatto i salti di gioia, anche se Celik veniva considerato un giocatore anche sostituibile, non certo un uno di quelli imprescindibili per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gasp voleva tenere Celik, Massara glielo soffia: il fastidio della Roma per la "vendetta" dell'ex ds

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