Bologna ‘devastata’ dopo le 4 ore di presidio per Fakir | auto a fuoco vetrine spaccate scritte violente contro la polizia

Notizia in breve

Dopo oltre quattro ore di presidio, Bologna si trova in condizioni di devastazione. Sono state registrate auto incendiate, vetrine distrutte e numerose scritte violente sui muri e sulle vetrate. Tra le scritte, una sulla facciata di un edificio pubblico recita “Fakir vive”, accompagnata da un insulto contro le forze dell’ordine. La situazione ha lasciato il centro cittadino con danni evidenti e segni di tensione.