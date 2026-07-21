Bologna ‘devastata’ dopo le 4 ore di presidio per Fakir | auto a fuoco vetrine spaccate scritte violente contro la polizia
Dopo oltre quattro ore di presidio, Bologna si trova in condizioni di devastazione. Sono state registrate auto incendiate, vetrine distrutte e numerose scritte violente sui muri e sulle vetrate. Tra le scritte, una sulla facciata di un edificio pubblico recita “Fakir vive”, accompagnata da un insulto contro le forze dell’ordine. La situazione ha lasciato il centro cittadino con danni evidenti e segni di tensione.
Bologna, 21 luglio 2026 - Vetrine spaccate, uno sportello bancomat frantumato. Scritte, troppe, su muri e vetrate. Tutte violente, rivolte alle forze dell’ordine, tranne quella che riempie una facciata esterna della sede del Comune: “Fakir vive”, seguita, non a caso, da un insulto contro la polizia. Da via Ugo Bassi a via Veneziani, fin davanti alle finestre della Prefettura, il day after della notte di guerriglia, scaturita dal corteo indetto per la scomparsa di Abdherraim Fakir, durata almeno quattro ore lascia l’amaro in bocca. All’angolo tra quelle vie, la sede Unipol è stata devastata. Intorno, i muri ‘parlano’ la lingua dell’odio: “Sbirro suicidato, mezzo perdonato”, sopra la vetrina del punto vendita in Ugo Bassi di Marina Rinaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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