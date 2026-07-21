bologna a ferro e fuoco ma la sinistra coccola i violenti

A Bologna si sono registrati scontri violenti con agenti colpiti da bombe carta e bottiglie, automobili incendiate e strade trasformate in un campo di battaglia. La città ha vissuto momenti di caos, mentre alcuni esponenti della sinistra hanno espresso sostegno ai manifestanti coinvolti nelle azioni più dure. Non sono stati riportati feriti tra le forze dell’ordine, ma i danni sono stati ingenti. La situazione si è protratta per diverse ore, con le forze di sicurezza impegnate a contenere le proteste.

Bologna brucia, gli agenti finiscono nel mirino di bombe carta e bottiglie, le automobili vengono incendiate e le strade trasformate in un campo di battaglia. Eppure, davanti all’ ennesima esplosione di violenza antagonista, la sinistra sembra preoccuparsi soprattutto di proteggere la propria narrazione. La condanna arriva - quando arriva - ma quasi sempre accompagnata da distinguo, premesse e contrattacchi nei confronti del centrodestra. È il solito copione. Quando sono gli uomini e le donne in divisa a essere aggrediti, la fermezza diventa improvvisamente un esercizio complicatissimo. Bisogna contestualizzare, separare, precisare. Bisogna soprattutto evitare di pronunciare parole che potrebbero irritare quella galassia di collettivi, centri sociali e movimenti antagonisti che da anni considera le forze dell’ordine un nemico politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: Morte Fakir, scontri a Bologna. Meloni: Ingiustificabile violenza contro le forze dell’ordine; Caso Fakir, scontri nelle piazze: in migliaia al presidio del sindaco. Poi gli antagonisti scatenano il caos; Scontri al corteo per Fakir. Salvini: Sinistra anti italiana, e la destra chiede le dimissioni del sindaco; Morto ammanettato, Bologna a ferro e fuoco.

Il sindaco non può cavarsela con il silenzio o con le solite parole di circostanza. #Bologna è stata messa a ferro e fuoco, decine di poliziotti sono rimasti feriti e i cittadini pagheranno i danni. #Lepore x.com

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