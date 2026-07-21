A Bologna si sono verificati scontri violenti con agenti colpiti da bombe carta e bottiglie, automobili incendiate e le strade sono state trasformate in un campo di battaglia. La situazione ha causato danni e disagio, mentre non sono state registrate operazioni di intervento da parte delle autorità per contenere gli scontri. La presenza di gruppi coinvolti nelle violenze è stata segnalata, senza ulteriori dettagli sulle responsabilità o sui soggetti coinvolti.

Bologna brucia, gli agenti finiscono nel mirino di bombe carta e bottiglie, le automobili vengono incendiate e le strade trasformate in un campo di battaglia. Eppure, davanti all’ ennesima esplosione di violenza antagonista, la sinistra sembra preoccuparsi soprattutto di proteggere la propria narrazione. La condanna arriva - quando arriva - ma quasi sempre accompagnata da distinguo, premesse e contrattacchi nei confronti del centrodestra. È il solito copione. Quando sono gli uomini e le donne in divisa a essere aggrediti, la fermezza diventa improvvisamente un esercizio complicatissimo. Bisogna contestualizzare, separare, precisare. Bisogna soprattutto evitare di pronunciare parole che potrebbero irritare quella galassia di collettivi, centri sociali e movimenti antagonisti che da anni considera le forze dell’ordine un nemico politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilgiornale.it - Bologna a ferro e fuoco, ma la sinistra coccola i violenti nel silenzio della Schlein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna a ferro e fuoco, bufera su Lepore: "Deve dimettersi". Salvini: “Sinistra irresponsabile”Bologna si è svegliata con strade devastate e veicoli dati alle fiamme, dopo una notte di incendi e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Fakir, i violenti aizzati dalla sinistra sfasciano la città e aggrediscono le divise: caos a BolognaA Bologna, lunedì 20 luglio, migliaia di persone si sono radunate in piazza per protestare dopo la morte di un uomo durante un arresto, avvenuta a...

Temi più discussi: Morte Fakir, scontri a Bologna. Meloni: Ingiustificabile violenza contro le forze dell’ordine; Caso Fakir, scontri nelle piazze: in migliaia al presidio del sindaco. Poi gli antagonisti scatenano il caos; Scontri al corteo per Fakir. Salvini: Sinistra anti italiana, e la destra chiede le dimissioni del sindaco; Morto ammanettato, Bologna a ferro e fuoco.

Il sindaco non può cavarsela con il silenzio o con le solite parole di circostanza. #Bologna è stata messa a ferro e fuoco, decine di poliziotti sono rimasti feriti e i cittadini pagheranno i danni. #Lepore x.com

Scontri a Bologna, Lepore sotto assedio: Deve dimettersiUndici feriti negli scontri tra antagonisti e polizia dopo il presidio per Fakir. Piantedosi: Tragedia strumentalizzata. Il centrodestra accusa il sindaco Pd. Gasparri: si cerchi la verità, ma pien ... msn.com

Scontri a Bologna: undici feriti e auto date alle fiamme dopo la morte di un uomoLa notte del 20 luglio a Bologna è stata segnata da violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, dopo la morte di Abderrahim Fakir. Undici persone sono rimaste ferite e due auto sono state d ... notizie.it