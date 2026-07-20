A Bologna, lunedì 20 luglio, migliaia di persone si sono radunate in piazza per protestare dopo la morte di un uomo durante un arresto, avvenuta a causa di una crisi psichiatrica. La manifestazione si è trasformata in caos, con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine e hanno tentato di sfondare i cordoni di sicurezza. Diverse divise sono state aggredite e alcuni agenti sono rimasti feriti. La polizia ha disperso i manifestanti con l’uso di idranti e lacrimogeni.

A Bologna, dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo morto alla vigilia durante un arresto dovuto a una violenta crisi psichiatrica, insomma dava in escandescenze. Un corteo carico di tensione, scandito da vergognosi insulti e lanci di oggetti contro la polizia. Presente anche la sorella di Abderrahim, che ha detto di volere "vendetta", per poi collassare nel corso del sit-in e rendere necessario il soccorso in ambulanza. La mobilitazione è partita da piazza del Nettuno, dove alcuni familiari della vittima hanno preso la parola davanti ai partecipanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Fakir, i violenti aizzati dalla sinistra sfasciano la città e aggrediscono le divise: caos a Bologna

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