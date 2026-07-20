Una donna ha comunicato che la terapia contro il linfoma sta avendo effetti positivi, con una significativa riduzione della massa tumorale. La paziente ha dichiarato che la cura sta funzionando bene, anche se il trattamento non è ancora concluso. La notizia è arrivata nel giorno del terzo compleanno della figlia, nata da una precedente relazione. La donna ha espresso soddisfazione per i progressi, senza fornire ulteriori dettagli sul trattamento o sulla diagnosi.

Una notizia arrivata proprio nel giorno in cui la figlia Ginevra, la primogenita che Natalia Paragoni ha avuto con Andrea Zelletta, festeggiava il terzo compleanno. La diagnosi era arrivata quando Natalia Paragoni era alla fine della seconda gravidanza: solo allora ha saputo di essere stata colpita da un linfoma di Hodgkin. L’influencer aveva condiviso la sua storia attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da due fotografie scattate dal letto d’ospedale. «Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità». La scoperta della malattia risale al 27 aprile. «Ero incinta all'ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita», racconta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Natalia Paragoni, la buona notizia dopo la diagnosi di linfoma: «La terapia sta funzionando benissimo, la massa si è ridotta tantissimo. Non è ancora finita, ma oggi possiamo festeggiare»

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Natalia Paragoni ha un tumore: «Ho iniziato la chemioterapia. Ce la devo fare per le bimbe»

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Natalia Paragoni: La terapia per il tumore sta funzionando, sono felice VIDEO reddit

La terapia per il tumore sta funzionando bene, sono felice: così l'influencer Natalia Paragoni in un video postato sul suo profilo TikTok. La ventottenne aveva ricevuto la diagnosi di linfoma di Hodgkin mentre si trovava all'ottavo mese di gravidanza della sua s x.com

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