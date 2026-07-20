Natalia Paragoni nel giorno del compleanno della figlia | La terapia per il tumore sta funzionando sono felice

Durante il compleanno della figlia, un’influencer ha annunciato che la terapia per il linfoma di Hodgkin iniziata durante la gravidanza sta dando risultati positivi. La donna ha riferito che le condizioni di salute stanno migliorando e sono stati fatti progressi significativi, anche se il trattamento non è ancora concluso. La notizia è stata comunicata in occasione del terzo compleanno della bambina.

Dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin durante la gravidanza, le condizioni di salute di Natalia Paragoni stanno migliorando. A farlo sapere la stessa influencer nel giorno del terzo compleanno della figlia Ginevra: "Sono felice, la terapia sta andando bene e ci sono grandi progressi, ma non è ancora finita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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