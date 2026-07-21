Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up in località Plator, nel Comune di Valdidentro, Alta Valtellina. Il veicolo era condotto da un familiare del bambino. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era sfuggito al controllo dei genitori prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il bambino. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto.

Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. È accaduto oggi, poco prima delle 18.30. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara. Immediato l'allarme e l'arrivo dell'elicottero di Areu per il trasporto d'urgenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la tempestività dei soccorsi non è servita a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare, tragedia in Alta Valtellina. «Era sfuggito al controllo dei genitori»

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Bimbo di 10 mesi morto dopo la caduta dal letto: la madre aveva cercato di proteggerlo

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