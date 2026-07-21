Il 9 luglio una bambina è stata risucchiata da un bocchettone in una piscina nel Trevigiano. I genitori hanno raccontato l’accaduto, spiegando che la bambina è stata trattenuta dal bocchettone e poi liberata senza gravi conseguenze. L’incidente ha coinvolto un sistema di filtraggio della piscina, che si è attivato immediatamente. La bambina è uscita dall’acqua e non ha riportato ferite. La vicenda è stata resa nota per sensibilizzare sulla sicurezza delle piscine pubbliche.

L’evento è avvenuto lo scorso 9 luglio. Dopo i recenti casi di cronaca i genitori hanno scelto di raccontare l’accaduto per sensibilizzare Una tragedia sfiorataquella accaduta in una piscina del Trevigiano. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo dell’acqua, mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente la bambina è salva ed ha riportato un ematoma sulla gamba. Dopo i recenti casi di cronaca, ovvero la drammatica vicenda della bimba di 11 anni e di quella di 4,la famiglia ha deciso di rendere noto l’accaduto, avvenuto il 9 luglio scorso, probabilmente per sensibilizzare ulteriormente. A riportare la notizia ilCorriere del Veneto, i genitori domandano: “Se invece della gamba fosse stato un braccio?E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia?Sarebbe stata una tragedia”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bimba risucchiata dal bocchettone in piscina nel Trevigiano: è salva

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