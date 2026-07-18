Bimba morta in piscina indagati i titolari dello stabilimento
I titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di un’undicenne avvenuta mercoledì pomeriggio. La ragazza è stata risucchiata nella pompa di aspirazione di una piscina, mentre si trovava in acqua. La bambina è deceduta a causa delle ferite riportate. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità.
Indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova) per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all’autopsia dopo aver aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle indagini della Guardia costiera su delega della Procura emergerebbe che non sarebbe stato presente il cartello che indica l’obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni come prevede la norma regionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento
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