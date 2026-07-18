bimba morta in piscina indagati i titolari dello stabilimento

Notizia in breve

I titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di un’undicenne avvenuta mercoledì pomeriggio. La ragazza è stata risucchiata nella pompa di aspirazione di una piscina, mentre si trovava in acqua. La bambina è deceduta a causa delle ferite riportate. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità.