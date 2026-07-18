Due titolari di uno stabilimento balneare sono indagati per omicidio colposo dopo la morte di una bambina in piscina a Sestri Levante. Uno dei due ha tentato di liberare l’undicenne dai capelli rimasti incastrati nel bocchettone, operazione che si è conclusa con il decesso della ragazza. La procura ha aperto un fascicolo e sta valutando eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla gestione dell’impianto.

I due titolari sono indagati per omicidio colposo. Uno di questi sarebbe lo stesso che ha tentato di liberare l’undicenne tagliando i capelli che erano rimasti incastrati nel bocchettone. Martedì si svolgerà l’autopsia e poi l’espianto degli organi Iniziano a definirsi i contorni dell’inchiesta appena aperta sulla morte di Alice, la bambina di 11 anni deceduta dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina in uno stabilimento a Sestri Levante. Secondo quanto emerso,due titolari dello stabilimento balneare “Segesta”sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova. I due, un uomo e una donna, sono accusati diomicidio colposoe vengono assistiti dagli avvocati Claudio Zara e Angelo Paone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bimba morta in piscina a Sestri Levante: indagati due titolati dello stabilimento

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Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone

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